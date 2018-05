Si rovescia col trattore mentre taglia l'erba, sessantenne muore schiacciato

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORTOGRUARO - Si rovesci con ile rimane. Perdi Portogruaro, non c'è stato niente da fare. L'incidente è accaduto verso le 15 in via Gardissere, al confine tra Portogruaro e Concordia Sagittaria. L'uomo stava tagliando l'erba di un appezzamento di un terreno. Pare che con il trattore sia finito a ridosso del canale scolmatore, che passa nelle vicinanze, facendo finire il mezzo agricolo con le ruote all'aria. Subito è stato lanciato l'allarme alche ha inviato i sanitari e i vigili del fuoco. Ogni tentativo di salvare il 60enne non è purtroppo servito. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare per estrarre il corpo. Sul posto sono quindi intervenute le forze dell'ordine per chiarire la dinamica.