Si perde sui monti dell'Irpinia, 39enne trovato morto dopo 2 giorni

È stato ritrovato privo di vita sul Monte Accellica in Irpinia, un 39enne di Eboli disperso dalla giornata di ieri nel territorio del comune di Montella. E’ stato ritrovato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Si è alzato in volo anche un elicottero dei caschi rossi per perlustrare la zona. Il 39enne era partito con altri 2 amici ed erano diretti sulla cima. Ad un certo punto si sono separati e del giovane non si sono avute più notizie. Immediate sono scattate le ricerche che sono proseguite anche durante la notte. Oggi la triste scoperta. Domenica 22 Settembre 2019, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA