Si getta sui binari, l'amica cerca di salvarla prima dell'arrivo del treno: morte entrambe

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 22:47

Una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità, quella delladi. Una di loro, infatti, voleva farla finita gettandosi suial passaggio di un, mentre l'amica, tentando di trascinarla via, è rimasta a terra ed entrambe sonodal convoglio.È accaduto la settimana scorsa, nella notte tra mercoledì e giovedì, a, nella comunità autonoma della Cantabria, in Come spiega 20minutos.es , gli investigatori hanno ricostruito la dinamica della tragedia: la, di nazionalità romena, aveva deciso di togliersi la vita gettandosi sui binari all'avvicinarsi di un treno, mentre l'amica, di nazionalità dominicana e di dieci anni più grande, aveva cercato in tutti i modi di farla desistere.Alla fine, tra le due donne è nata una colluttazione proprio a ridosso dei binari, con le due che sono cadute sulla ferrovia e. Gli investigatori finora si sono avvalsi delle testimonianze di alcuni avventori di un bar vicino, ma hanno preso possesso delle immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza per poter ricostruire la tragedia nei minimi dettagli.