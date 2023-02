Si fingono il figlio e portano via alla coppia di anziani soldi, 6mila euro di gioielli e il bancomat

Si sono finti il loro figlio, in gravo stato di necessità ed urgenza, riuscendo a rubare ad una coppia di anziani 6mila euro in gioielli, 200 euro in contanti e una tessera postamat.

La polizia ha denunciato tre persone

La Polizia ha denunciato a piede libero tre soggetti per una truffa compiuta nei confronti di due anziani coniugi residenti a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche.

La truffa: ecco cosa è successo

I coniugi hanno ricevuto una chiamata sul telefono fisso alla quale rispondeva l’anziana signora, nel corso delle quale il truffatore, dicendo di essere suo figlio, raccontava di avere gravissime ed urgenti difficoltà economiche motivo per cui aveva bisogno di tutto il denaro e i gioielli che avevano in casa. Contemporaneamente i malfattori contattavano telefonicamente anche il marito dell’anziana signora ed il “vero figlio” della coppia, strategia diretta a tenerli impegnati a telefono ed a non farli comunicare tra loro. Poco dopo è arrivato a casa, un uomo che si è fatto consegnare circa 200,00 euro in contanti, una carta bancoposta, gioielli in oro per un valore stimato di circa 6.000 euro. I coniugi hanno capito di essere stati tuuffati quando sono riusciti a mettersi in contatto con il loro vero figlio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 15:21

