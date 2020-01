Si cosparge di benzina e si dà fuoco: morto a 39 anni. «Forse era depresso»

Si èe si è dato, nel cortile di casa sua: dopo un giorno di agonia èdi Floridia, nel siracusano, che ieri si era dato alle fiamme. L'uomo è deceduto per le gravissime ustioni riportate su quasi tutto il corpo: inutile il ricovero nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania.Alla base del tragico gesto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno cercando di capire di più della vicenda, potrebbe esserci una forte depessione. L'uomo era stato soccorso dai vicini di casa e trasferito all'ospedale catanese, dov'era ricoverato da ieri in gravi condizioni, ma le cure dei medici non sono bastate.