di Mary Liguori

Mercoledì 19 Giugno 2019, 15:20

dove un militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar dicendo di voler fare una strage. Momenti di alta tensione in centro, nel rione Tescione, dove intorno alle 13 si è verificata la sparatoria. Il militare, Gianfranco Lamonica, 45 anni, ha esploso diversi colpi, tanto che la polizia è stata costretta a rispondere al fuoco. L'uomo è stato centrato alla testa da uno dei colpi esplosi dalla polizia, ora è in ospedale in condizioni disperate. E' successo nella caffetteria Chimera, che il militare da tempo frequentava, in via vescovo Natale, a pochi passi da una parrocchia. Lamonica, residente nel quartiere Puccianiello, girava spesso in tuta mimetica, ma mai prima aveva mostrato la sua pistola. Parlava spesso del suo lavoro in Afghanistan. Quando è entrato nel bar ha prima puntato l'arma contro la gabbia del pappagallo poi contro la cassiera, che ha avuto un malore. Infine, la sparatoria.