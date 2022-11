Si arrampica sul balcone al secondo piano per entrare in casa dell'ex moglie, ma precipita e muore sul colpo L'uomo era stato denunciato dalla ex moglie, che aveva ottenuto il divieto di avvicinamento. Ma l'uomo aveva deciso di ignorarlo





Prova a entrare in casa dell'ex moglie arrampicandosi sul balcone al secondo piano, ma scivola e finisce su una tettoia, morendo sul colpo. La vittima è Domenico Aiello, 62enne di Boscoreale (Napoli). Aveva provato a intrufolarsi in casa, dopo aver avuto il divieto di avvicinamento alla donna. Ma è finita nel peggiore dei modi. Boscoreale, cade dal balcone e muore Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava provando a rientrare nella casa dove viveva con moglie e figlie, prima che la ex compagna lo allontanasse. Il 62enne aveva ricevuto un divieto di avvicinamento, ma intorno alle 19 di venerdì 4 novembre, ha provato a rientrare scalando la facciata fino al balcone al secondo piano. Poi avrebbe perso l'equilibrio, precipitando sulla tettoia del portone di ingresso condominiale. Inutili i soccorsi, sarebbe morto sul colpo. I Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata hanno poi spiegato che la vittima era stata denunciata dall'ex moglie che aveva ottenuto un divieto di avvicinamento. Era stato prima arrestato e poi rilasciato, così temendo per la loro incolumità moglie e figli avevano lasciato la casa. Morto Carmelo La Bionda: con il fratello Michelangelo inventò la disco italiana. Aveva un tumore https://t.co/2GjnRM1zLL — Leggo (@leggoit) November 5, 2022 Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA