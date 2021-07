Si accascia a terra dopo una brutta lite e muore a 37 anni, stroncato da un infarto

Si sente male dopo una brutta litigata e muore. Debel Bonetto, conosciuto come Cristian, è morto mercoledì scorso a 37 anni a Vicenza per un arresto cardiocircolatorio dopo una lite molto accesa avuta un 22enne per motivi di gelosia legati a una ragazza.

Il ragazzo, come riporta il Gazzettino, aveva iniziato una lite molto accesa con un 22enne. Il motivo della lite sarebbe stata la gelosia nei confronti di una ragazza. In poco tempo le cose sono degenerate e tra i due ci sarebbe stata anche una colluttazione tanto da richiedere l'intervento della polizia chiamata da alcuni testimoni presenti alla scena. Proprio dopo l'arrivo degli agenti, in un momento di calma, Debel si è sentito male e si è accasciato a terra.

Immediatamente è stato allertato il 118, ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e il 37enne è morto così a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ora si sta indagando sulla vicenda, sul corpo di Debel verranno condotti diversi esami tra cui quelli tossicologici. Al momento non c'è nessun indagato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 15:47

