«Sgomma» in Ferrari per postare il video sui social, ma finisce contro un ulivo: 70enne ricoverato in ospedale

Voleva farsi un video mentre sgommava a bordo della sua Ferrari, per poi condividerlo sui social, ma gli è andata male: protagonista della vicenda un uomo di 70 anni a Montemurlo, in provincia di Prato. L'uomo avrebbe voluto realizzare un video mentre era alla guida della sua Ferrari Testarossa del 1991 (F110 AB/E), ma ha perso però il controllo alla guida e la vettura, del valore attorno ai 135mila euro, è finita contro un ulivo.

Il settantenne è finito all'ospedale per accertamenti: l'incidente è avvenuto non lontano dalla sede del comando della polizia municipale, secondo quanto ha riferito la stessa amministrazione comunale. Da quanto spiegato, l'uomo avrebbe voluto filmare, come da lui stesso ammesso, alcune «sgommate» da postare sui social: si è così esibito con la Ferrari davanti a una troupe composta da un cameraman e un tecnico del suono percorrendo a forte velocità piazza della Costituzione a Montemurlo, ma dopo i primi due giri ha perso il controllo e l'auto è finita in un'aiuola, abbattendo un ulivo. Il rumore provocato ha fatto accorrere gli agenti della municipale. La prova su strada, si spiega dal Comune, non era autorizzata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA