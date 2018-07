Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chissà quante volte, pensando a lui, gli avrà gridato contro: «!». Già, perchè dopo aver visto la "sua"-cittadina in provincia di Viterbo di cui è sindaco da marzo - ridotta in quel modo,è andato su tutte le furie. Tanto da vergare una nota controtacciato di essere poco generoso né rispettoso nei confronti del paese che, la scorsa settimana, lo ha ospitato per una mattinata intera perché scelto come set della serie tv "Catch 22". Quel giorno il critico non era in sede ma ha inviato il suo vice, Felice Casini, allo scopo di omaggiarlo con una sua pubblicazione sull'arte. Ma, probabilmente, si è già pentito di un simile presente.«L'iniziale soddisfazione per la promozione della città da parte del sindaco e della sua amministrazione - fa sapere Sgarbi tramite il suo ufficio di comuncazione - si è mutata in disappunto, per gli effetti negativi determinati dalla insufficiente garanzia per la tutela della città e dei cittadini». La star avrebbe infatti "risparmiato" sulla somma riconosciuta a Sutri per coprire gli inevitabili disagi dovuti a un centro storico bloccato per un giorno e, soprattutto, lo avrebbe lasciato sporco.«In attesa degli effetti benefici, si è registrata - continua Sgarbi - a fronte di un modesto contributo alla città di 5000 euro, una manomissione del paese talvolta impertinente, talvolta prepotente. In particolare, lo strato di terra per ricoprire i selciati e restituire l’aspetto originario di terra battuta è stato lentamente rimosso senza particolare cura, e facendo sollevare polveri fastidiose su cittadini che sono direttamente intervenuti per contenere il danno. Credo che un uomo che ama l’Italia come George Clooney avrebbe dovuto mostrare maggior cura e delicatezza». Soprattutto quando ha a che fare con un personaggio come Sgarbi, abituato a non guardare in faccia a nessuno. Anche se ti chiami George Clooney.