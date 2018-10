Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è pronto a entrare nel mondo del calcio. Attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il critico d'arte ha comunicato di voler comprare il, la formazione romagnola resa famosa dal realityfra il 2004 e il 2006. Nel breve filmato Sgarbi rivela: «Sto per andare dal mio amico Nevio Alessandri di Technogym per parlargli del mio progetto: acquistare una squadra di calcio. Da ferrarese avrei voluto prendere la Spal ma, al centro del mondo, c'è la Romagna».«Cervia è già stata sotto la luce dei riflettori ed ho pensato sia giusto acquistarlo con un gruppo di amici. Da piccolo frequentavo i lidi estensi ma, da adulto, si frequentava Milano Marittima. Faremo il. Cominciamo da oggi l'impresa dell'acquisto della squadra di calcio ed è giusto che un italiano sostenga lo sport». Sgarbi sembra davvero intenzionato a fare sul serio e desideroso di portare in alto il Cervia, che sarà ribattezzato Milan Marittima. Un risposta anche all'amico Berlusconi, che ha da poco acquistato la squadra del Monza.