Martina sfregiata a Prato, indagata anche la fidanzata dell'ex compagno

Martina Mucci venne aggredita e sfregiata a Prato a febbraio nella notte tra il 20 e il 21 febbraio mentre rincasava dopo aver concluso il turno di lavoro in un pub. Per quell'aggressione è stata indagata ora anche la fidanzata dell'ex ragazzo della vittima, Emiliano Laurini. Alla donna le viene contestato il concorso nell’aggressione, da chiarire se morale o materiale.

Salgono così a 6 le persone coinvolte

L'aggressione di febbraio

E' stato un agguato in piena regola. Martina Mucci, barista di 28 anni, stava tornando a casa dopo il lavoro come faceva ogni volta, quando è stata aggredita. È accaduto fuori da un pub a Prato, alle due di notte tra lunedì e martedì. Due uomini le si sono avvicinati e l'hanno picchiata brutalmente, lasciandola a terra con il volto tumefatto. «Non li conoscevo, secondo me non sono nemmeno di Prato. Ma una cosa la so: volevano sfregiarmi, volevano rovinarmi il viso. E in qualche modo ci sono riusciti». raccontò la ragazza poco dopo l'agguato.

