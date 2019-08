Mamma di un bimbo autistico sfrattata dalla casa popolare perché ha un camper

Giovedì 8 Agosto 2019, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna,, ha ricevuto undalla casa popolare di cui è assegnataria da 14 anni perché è proprietaria di unr. La 53enne,è una dipendente dell'ed entro 60 giorni dovrà abbandonare il suo alloggio. Il mezzo però è finalizzato alla riabilitazione del figlio e nel suo ricorso ha allegato la certificazione che attesta le funzioni terapeutiche.Secondo le modifiche allachi è assegnatario di una casa popolare non può possedere veicoli di potenza superiore a 80 kw e il camper in questione ha 96 Kw di potenza. Come segnalano i quotidiani locali, gli uffici dell'edilizia pubblica comunale hanno avviato una procedura per chiedere alla donna di lasciare l'alloggio.L'assessore comunale ai Servizi sociali,, tuttavia , ha garantito di voler «approfondire le controdeduzioni della donna assicurando che lo sfratto intanto verrà rimandato». Mamma e figlio usano il camper per brevi gite e per condurre una vita il più possibile normale.