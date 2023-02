Sfigurata con l'acido sotto casa: indagato l'ex marito

«Il dito è puntato su di me, perché non andando d'accordo in questi cinque anni, lei pensa che io possa avere fatto un gesto di gelosia. Ma non c'è gelosia, perché lei ha il suo uomo, non è un discorso di gelosia». L'ex marito della donna sfigurata al volto con l'acido, lo scorso giovedì 16 febbraio, ha provato a difendersi così in tv. Ma per gli inquirenti è lui maggiore sospettato.

L'aggressione choc

Era giovedì sera, 16 febbraio. Una donna di 52 anni di Sant'Elena d'Este, in provincia di Padova, è uscita di casa intorno alle 23.30. La frazione è piccola, si conoscono tutti, non è strano fare una passeggiata a tarda sera. E secondo quanto ricostruito da Il Gazzettino, il suo aggressore la stava aspettando. L'ha vista uscire e dopo pochi passi le ha gettato addosso l'acido. Le urla della donna hanno squarciato la notte e i residenti sono usciti spaventati dalle loro case per soccorrerla. L'uomo è fuggito, dileguandosi nel buio. E adesso si indaga per capire chi sia il colpevole.

Indagato

La vittima ha riportato ustioni permanenti. E nell'intervista, l'ex compagno si professa estraneo anche ad un altro episodio persecutorio, l'incendio dell'automobile della donna, avvenuto una ventina di giorni fa. «Quando è successo - dichiara l'uomo a proposito dell'aggressione con l'acido - io ero a casa, con mia mamma. Questa non è una scusante, perché uno potrebbe dire pago qualcuno per fare certe cose. L'indagine sta andando avanti, sono sereno e tranquillo, al di là dei pensieri». Ma nonostante le sue parole, l'ex marito è il primo a essere sospettato. Nelle ultime ore, infatti, gli è stato notificato l'avviso di iscrizione alla lista degli indagati per l'ipotesi di tentata deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

