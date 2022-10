Sfida social choc sui binari: ragazzi saltano la corda aspettando il treno per scansarlo all’ultimo

di Redazione web

Un gioco stupido e molto pericoloso. Un gruppo di ragazzi voleva saltare con la corda in mezzo ai binari, alla stazione di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, evitando l'impatto con il treno in arrivo all'ultimo secondo. Perché? Per la solita manciata di like sui social, dove ormai le sfide tendono ad alzare l'asticella sempre più vicino al rischio. Ad impedire una possibile ennesima tragedia, gli agenti del commissariato di Assisi che venerdì sera sono intervenuti alla stazione ferroviaria dove erano stati segnalati alcuni ragazzi, scrive il Corriere dell'Umbria.

Pietro e Rita uniti nella morte: lei muore in ospedale, lui il giorno dopo per un malore

Bambino di 10 anni pestato dai bulli a scuola: in 4 lo tenevano fermo e uno lo prendeva a calci in testa

Gioco folle

Si chiama planking challenge, questo assurdo gusto per le sfide estreme che spinge i giovani a rimanere fermi il più possibile mentre arriva un’auto in corsa o un treno si avvicinano, per poi diffonderre il loro gesto folle sui social. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, venerdì sera erano due gli adolescenti che si sfidavano sui binari, ma gli agenti di polizia sono riusciti a fermarli prima che il treno arrivasse, anche se non a bloccarli, perché i due si sono dati alla fuga.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA