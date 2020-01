Ha lo sfratto e si dà fuoco in casa: è gravissimo

Un uomo di 42 anni, che doveva subire lo sfratto dall'appartamento in cui vive, in corte Panattoni, ad Altopascio (Lucca), per protesta si è dato fuoco, rimanendo gravemente ustionato e causando un principio d'incendio dell'abitazione.



L'uomo è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona e i carabinieri per le prime indagini. Lunedì 13 Gennaio 2020, 14:39

