sexy shop

Lunedì 30 Settembre 2019, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si èmentre stava. Così è morto uninglese che si trovava in italia, il turista britannico colto da un attacco di cuore in uno stand privato a Marghera vicino a Venezia.L'uomo era arrivato nel negozio in bicicletta aveva pagato cinque euro per un video di 15 minuti e si era chiuso in una delle stanze. Non vedendolo uscire dopo diverso tempo però, il proprietario del negozio, Franco Garoni, si è preoccupato ed è andato a verificare cosa fosse successo trovandolo però privo di sensi sul pavimento. Immediatamente ha allertato i soccorsi che hanno provato a rianimarlo ma per lui non c'è stato nulla da fare.Il titolare ha raccontato che quando lo ha visto arrivare aveva un aspetto normale, non sembrava essere malato o sofferente, mai avrebbe potuto pensare una simile cosa.