Trovata morta la donna del video di sesso sotto il ponte di Calatrava

Era stata denunciata per aver fatto sesso sotto il ponte di Calatrava, a Venezia, durante il Carnevale. A pochi giorni da quell'episodio, immortalato in un video, quella donna di 36 anni è stata trovata morta nella sua casa. Lo riporta il Corriere del Veneto che parla di decesso per overdose di eroina, sottolineando che si tratta della quarta morte di questo genere nelle ultime tre settimane in provincia di Venezia.



La donna, veneziana, è stata trovata senza vita venerdì ìin un appartamento del sestiere di Santa Croce ma sarebbe morta il giovedì e ora si cerca di capire se gli amici che hanno dato l'allarme potessero farlo prima. Ultimo aggiornamento: 19:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA