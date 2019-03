Violentata da tre uomini, la riprendono con il cellulare e le mandano un video: «Lo rifacciamo?»

L'avrebbero violentata a turno dentro un'auto, riprendendo tutto con il telefonino. Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 21 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere nei locali della 'movidà della città e ripresi dai tre coi loro telefonini.



Sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviatole l'indomani da uno dei violentatori che la invitava a uscire ancora insieme.