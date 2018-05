Hanno fatto, sul marciapiede, davanti ad una scuola: sono stati denunciati unae un, dopo che alcuni cittadini hanno chiamato i carabinieri per la scena a luci rosse davanti a cui si sono trovati. I due,e un po' alticci, sono stati interrotti nel loro rapporto sessuale proprio dai militari, che li hanno fatti rivestire per poi raccogliere i loro documenti e denunciarli.È accaduto ieri nel bolognese, a: nonostante la scuola fosse chiusa per il ponte del Primo maggio, la zona è comunque molto frequentata, perché nel parco adiacente c'è spesso viavai di sportivi e famiglie e la palestra dell'istituto stesso è utilizzata per attività extrascolastiche. La donna sarebbe anche fedifraga: si sarebbe infatti lasciata "sfuggire", dopo essere stata beccata, di aver compiuto il gesto, perché avevano litigato.