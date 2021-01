Sesso in strada, passanti scoprono tutto per i gemiti: amanti focosi multati per le norme anti covid

Fanno sesso in strada, incuranti dei residenti della zona: denunciata una coppia a Corropoli in Abruzzo. L’episodio si è verificato qualche settimana fa e ha visto protagonisti un 35enne e una 26enne, residenti in Val Vibrata, in provincia di Teramo, che, di passaggio per il centro di Corropoli, hanno parcheggiato la loro auto e, dopo le iniziali effusioni, sono scesi dal veicolo e hanno fatto sesso, un rapporto completo tra lo stupore di alcuni residenti richiamati dai gemiti della coppia. A nulla sono valse le urla delle persone che hanno assistito senza parole alla scena.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che avrebbero inviato gli amanti focosi a ricomporsi. La coppia è stata multata, come riporta Il Messaggero, anche per la violazione delle norme anti covid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 19:01

