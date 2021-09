Sesso sul volo Ryanair, il passeggero accanto riprende tutto: il video virale su Twitter

Scandalo su un volo Ryanair: una coppia è stata immortalata intenta a fare sesso, indisturbata, e a favore di telecamera del passeggero che ha avuto la sventura di capitare al posto accanto. Il video, diventato - neanche a dirlo - virale su Twitter e che non proponiamo qui poiché estremamente esplicito, è stato pubblicato sui social una settimana fa e da quel momento è scattata la caccia: a giudicare dai commenti postati sui social, potrebbe trattarsi di un volo Ibiza-Orio al Serio. Ciò che è certo è che a bordo ci fossero degli italiani, a giudicare dalle voci di sottofondo che commentano la scena incredibile.

La coppia, del tutto incurante degli altri passeggeri, si lascia andare in effusioni adeguate a ben altri contesti senza mostrare il minimo imbarazzo. Anzi, lui sorseggia anche un drink come se nulla fosse. Non è noto se la compagnia abbia poi adottato qualche provvedimento nei confronti dei due amanti ad alta quota, ma sul caso è intervenuto Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti", facendo notare che - inoltre - i due non indossavano la mascherina, obbligatoria sugli aerei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 14:04

