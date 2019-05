Sesso con una ragazzina di 13 anni: arrestato un 24enne. «Non l'ha violentata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe fatto sesso con una ragazzina di 13 anni: un 24enne residente a Campoverde, una frazione di Aprilia (provincia di Latina), è stato arrestato con l’accusa di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne. Il giovane è finito in manette sabato: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina.Il giovane si trova ora nel carcere di Latina dov’è in attesa dell’interrogatorio di garanzia: non è ancora chiaro il contesto in cui sarebbero avvenuti gli atti sessuali, ma non si tratterebbe di stupro. Il reato di atti sessuali con minorenne si riferisce infatti a quei casi in cui la vittima ha meno di 14 anni ma non c’è una violenza o una coercizione fisica.