Malore fatale mentre fa sesso con la prostituta: morto in auto

Precipita dal balcone, due morti nell'hotel delle vacanze

Stroncato da un infarto a Belluno mentre fa sesso con unadi origine cinese. È stata la donna ieri a lanciare l'allarme chiedendo aiuto al 118, con il supporto di un'amica che parlava italiano. Da lì la macchina dei soccorsi si è messa in moto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato inutile.Il bellunese, un pensionato, è deceduto sul colpo. La salma è attualmente a disposizione della magistratura: sono in corso infatti indagini a tutto tondo della sezione operativa del Norm della Compagnia dei carabinieri per cercare di capire le esatte cause della morte dell'anziano.