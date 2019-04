«Mi è saltata addosso. Non mi sono neppure reso conto»: il 14enne racconta i rapporti con la prof di Prato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla ilpadre del figlio che aspetta. Il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti alla magistratura spiegando cosa sarebbe successo tra lui e la professoressa. «Mi ero sdraiato sul letto perché avevo mal di testa, o ero stanco, non mi ricordo bene e mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato lei mi era».Queste sono state le sue parole, come riporta La Nazione, parole di un ragazzino, forse, spaesato da tutto questo clamore. Il 14enne ha poi aggiunto: «Non mi sono neppure reso conto che era la mia prima volta, avevo l'ormone del tredicenne». La donna, 31enne sposata, lavora come infermiera ma si recava spesso a casa dell'adolescente per impartirgli ripetizioni di inglese.Lo studente ha raccontato che il primo rapporto si sarebbe consumato mentre la donna lo aiutava a preparare l'esame di terza media, quindi quando aveva ancora 13 anni. Il giovane è stato ascoltato per tre ore, affiancato da uno psicologo, ha risposto in maniera serena alle domande. Per ben due volte il ragazzo ha smentito la testimonianza della donna che in alcune occasioni ha dato una versione diversa rispetto alla vittima. Ora le indagini proseguono, ma la condizione della 31enne si aggrava.