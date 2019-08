Nudi nel prato e pronti a fare sesso, gli amanti focosi beccati dai Carabinieri

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:11

, in località la Riva, i carabinieri sono stati costretti ad intervenire, dopo segnalazione, per multare due trentini diper “atti osceni in luogo pubblico”.Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Come riportato dal giornale onlinei due si erano spogliati in una zona vicina al centro di. I due amanti, resi ancor più focosi dal caldo esagerato, hanno pensato bene di consumare la loro passione all'aria aperta. Nell'avere la brillante idea, hanno però dimenticato un particolare importante: gli occhi e gli sguardi degli abitanti del posto, che non l'hanno presa benissimo ed hanno così deciso di allertare le forze dell'ordine.Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato la coppia completamente nuda e pronta a consumare il rapporto sessuale. I due quarantenni sono stati fermati e multati.