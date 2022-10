Sesso nel parco dei bambini, fidanzatini multati: 20 mila euro per atti osceni in luogo pubblico

di Redazione web

In pieno giorno, in un parco pubblico, una giovane coppia di fidanzatini, 16 anni lei e 20 lui, entrambi di origine marocchina, si è lasciata andare a focose manifestazioni di passione, troppo spinte per un luogo accessibile a tutti, anche ai bambini. La coppia non si è fermata davanti alla presenza delle persone, considerato che era l'ora di pranzo, consumando un rapporto sessuale completo. Ma oltre agli occhi delle persone, puntati sul parco di San Giorgio al Piano di Bologna, c'erano anche gli occhi elettronici delle telecamere di sorveglianza della polizia municipale, scrive Il Resto del Carlino.

Multa salata

Beccati in flagranza di reato - atti osceni in luogo pubblico - i due fidanzatini sono stati raggiunti dagli agenti della municipale, che non hanno esitato, nonostante la loro giovane età, ad elevare una contravvenzione per ciascuno dei due: 10 mila euro a testa, per un totale di 20 mila euro, per non aver saputo frenare i loro istinti sessuali in un luogo pubblico.

Intervento della famiglia

La sanzione prevista per il reato di atti osceni in luogo pubblico, infatti, può variare dai cinquemila ai trentamila euro; nel frattempo le loro famiglie si sono rivolte a un legale, per affrontare il procedimento amministrativo, sperando in una riduzione della sanzione, che potrebbe abbassarsi fino a 500 euro se l'imputazione venisse modificata.

