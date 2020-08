Sesso in strada in pieno giorno nel Salernitano, carabinieri avvertiti dopo 40 minuti

Milano, sesso in strada davanti alla stazione Centrale: rabbia e proteste dei residenti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 11:31

Stavano percorrendo latra gli svincoli Agropoli Sud e Agropoli Nord, in direzione Salerno. Probabilmente un uomo e una donna non hanno resistito a una irrefrenabile passione e così si sono fermati in una piazzola di sosta e hanno cominciato a fare sesso. È accaduto questa mattina, alla luce del sole.La presenza della coppia non è sfuggita agli automobilisti di passaggio, così come ai residenti. A poca distanza dallo svincolo Agropoli Nord, infatti, esistono delle villette, il cui muro di cinta confina proprio con la superstrada. Adulti ma anche bambini hanno assistito allo spettacolo.Proprio la presenza di minori affacciati alle finestre e ai balconi ha indotto alcune mamme a chiedere l'intervento dei carabinieri che però non sono riusciti a cogliere i due sul fatto. L'auto è rimasta in sosta circa 40 minuti prima di ripartire.