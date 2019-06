Si abbassa i pantaloncini a 14 anni davanti all'arbitro donna: «Ora mandatelo in campo con le ragazze»

Sabato 1 Giugno 2019, 08:36

, quando lei frequentava ancora la scuola materna, a. E per questo, ora, un uomo originario di Taurisano potrebbe finire sotto processo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'udienza preliminare davanti al gup Cinzia Vergine è fissata per il prossimo 20 gennaio.Ilha preso le mosse dalla denuncia della madre della bambina, consegnata agli agenti di Polizia della stazione di Taurisano. A coordinare l'. La bambina - che lamentava dolori alle parti intime e trasferiva nei disegni il suo disagio - ha confidato alla madre che il papà l'avrebbe, per due anni e fino alla fine del 2016, minacciandola di non raccontare nulla a nessuno.La piccola è stata quindi ascoltata dagli inquirenti in sede di incidente probatorio e, successivamente, è stato disposto un accertamento ginecologico, ma alla luce del tempo trascorso (circa tre anni), i risultati «non sarebbero di per sé sufficienti ad avvalorare la realtà di un abuso». Il pm ha ritenuto sufficiente la testimonianza della bambina e stabilito di chiedere il rinvio a giudizio.Madre e bimba sono assistite dall'avvocato Mario Urso. L'uomo dai legali Silvio Caroli e Giovanna Alibrando.