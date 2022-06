Sesso con la cognata poi la rottura: fa girare le foto a luci rosse di lei

S'innamora della cognata, riuscendo a portare avanti per mesi una relazione fatta non solo di sesso ma anche di foto e video a luci rosse. Poi, quando si separa dalla moglie vede finalmente la possibilità di andare a vivere con l'amante. Non si aspettava di certo un rifiuto. Invece la reazione della donna è stata ferma: «Non lascio mio marito».

E così lui, un 37enne trevigiano, ha iniziato a perseguitarla, rimediando pure una denuncia per stalking. Ma non si è fermato, iniziando a diffondere pure le foto del loro rapporto.

