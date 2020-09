Sesso in auto con un sedicenne, arrestato Don Felice La Rosa

Un ex sacerdote,, é statoe posto ai domiciliari con l'accusa di. La notizia é riportata dai quotidiani locali calabresi. A carico di, 44enne ex parroco di, in provincia di Vibo Valentia, è stata eseguita da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Marco Lojodice.I fatti contestati all'ex parroco risalgono allo scorso anno. La Rosa era stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro, tra Rosarno e San Ferdinando,di nazionalità bulgara di cui avrebbe abusato dietro il pagamento di una somma di denaro. Difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro, per lo stesso reato il prete era stato arrestato nel 2016 e condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione.