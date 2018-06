Jesolo, sesso sul pontile in pieno giorno: esibizionisti beccati, il video è virale

Quando la passione chiama difficile resistere, ma tocca poi accettare le conseguenze e talvolta mettere mani al portafogli. La sosta in un parcheggio è costata cara a una coppia sorpresa a faretra le auto sul lungomare diI due quarantenni, dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico, sono stati 'puniti' con una maxi multa: 10 mila euro a testa. È successo la scorsa notte nel parcheggio della Colmata.Gli agenti del commissariato, durante una perlustrazione per prevenire i furti sulle auto, hanno notato due persone in piedi fra le auto. I poliziotti le hanno illuminate e con stupore hanno scoperto che stavano amoreggiando. I due si sono ricomposti. Gli agenti, hanno capito che non era la messinscena di due ladri, e hanno accertato che l'auto su cui la coppia era adagiati era dell'uomo.«Potevamo chiuderci in auto, ma siamo stati presi dalla passione di fare l'amore all'aperto». Gli agenti li hanno multati visto che il parcheggio è molto frequentato. I due amanti dovranno pagare una contravvenzione da 5 mila a 30 mila euro, che potranno estinguere pagando il doppio del minimo, 10 mila euro a testa.