Panettiere picchiato in negozio: aveva invitato un cliente a mettere la mascherina

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 16:31

Ilin pieno giorno è costato caro asorpresi durante l'amplesso a. I due residenti focosi si trovavano all'internoparcheggiata tra i cassonetti dell'immondizia. Gli amanti sono stati scoperti dallae puniti per aver commesso atti osceni in luogo pubblico con una multa di ben 20mila euro. L'episodio, riportato dal Messaggero Veneto, risale ai giorni scorsi in via della Vigna, a Sabbiadoro.La polizia locale li ha 'beccati' durante un controllo di routine. All'arrivo di un primo vigile, la coppia non si è scomposta e ha continuato con le effusioni. Ci sono voluti altri due uomini della municipale per spingerli a interrompere e a rivestirsi senza il minimo imbarazzo.Ora devono pagare 10mila euro ciascuno. Come riferisce la polizia, la sanzione è quella relativa all'art. 527 del codice penale che prevede ammenda da 5 a 30 mila euro.