La denuncia della dirigente scolastica è arrivata alla Procura dei Minori dove è stato già aperto un fascicolo per il momento contro ignoti. Il filmato è stato già acquisito dal magistrato e gli investigatori sono già al lavoro. Partendo da chi ha ricevuto il video si cercherà di risalire al primo della serie e poi soprattutto si cercherà di capire chi abbia fatto le riprese - dalle voci sembra che si tratti di un altro ragazzino - per arrivare infine a dare un nome ai bambini protagonisti.

che è diventato virale su: il terribile filmato, di una decina di secondi, è ambientato probabilmente non a Firenze, ma ha fatto il giro dei telefonini in alcunedella provincia fiorentina. Nel video si vede unache fa sesso condi poco più grandi, e qualcuno riprende la scena con un telefonino.Dopo la denuncia ai carabinieri di una dirigente scolastica, la Procura presso il tribunale dei minori di Firenze ha aperto un fascicolo: secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, i bambini protagonisti del video, con viso riconoscibile, non sarebbero del posto. Nel filmato, girato in un giardino (si intravede anche il mare) si vede la bambina che ride e si sentono delle voci: per la piccola è come se fosse un gioco, o come se non si rendesse conto di ciò che sta accadendo. Le voci che si sentono nel video tradiscono un accento romano, ma non è detto che il video sia girato a Roma.Chi ha visto il video racconta di particolari agghiaccianti. E la cosa più angosciante è proprio la risata della bambina, vittima probabilmente di altri episodi di violenza vista la tranquillità che sembra ostentare durante le riprese. Dalla Procura è arrivato un appello ai genitori a controllare il telefono dei bambini. «Invitiamo i genitori a controllare i telefoni dei figli - è l'appello che arriva dalla Procura per i minori - a cancellare quel video e a segnalare alle forze dell'ordine da chi è arrivato».Una mamma di un'alunna, dopo aver visto quelle immagini scioccanti sul telefono della figlia, l'ha segnalato alla dirigente scolastica che si è subito presentata dai carabinieri del posto per fare la denuncia.