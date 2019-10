Aeroporto, al Leonardo Da Vinci tanti servizi offerti ai passeggeri: tutti a portata di clic

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:39

Innovazione e qualità dei servizi offerti al passeggero sono il leit motiv di Aeroporti di Roma che da sempre è in prima linea per migliorare l'esperienza dei viaggiatori del “Leonardo Da Vinci” e non solo avendo riunito in un unico E-commerce tutta l’offerta dei servizi aeroportuali offrendo un canale di acquisto unico ai passeggeri e in un prossimo futuro al mondo b2b quindi agenzie e tour operator, oltre che agli operatori aeroportuali che potranno beneficiare di una sezione con servizi dedicati.Per tutto questo è stato ideato il portaleOperativo da alcuni mesi e sempre in costante sviluppo, è pensato per offrire alcuni servizi in aeroporto con la massima facilità e trasparenza. Tramite una semplice registrazione, inoltre la prenotazione e l’acquisto negli accessi successivi saranno comodi e immediati.- La prenotazione nei parcheggi degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a tariffe convenienti e disponibili solo online;- Il Fast Track, per accedere con rapidità ai controlli di sicurezza della persona e del bagaglio a mano;- L’accesso ad alcune VIP lounge presenti in aeroporto, per un maggior comfort in attesa della partenza del proprio volo.Sarà a breve disponibile anche il servizio che consente di avvolgere il proprio bagaglio con una pellicola protettiva, come anche il porteraggio e il, quest’ultimo pensato per i passeggeri in arrivo, in partenza o in transito che desiderino beneficiare di una assistenza personalizzata attraverso l’aeroporto.E’ possibile acquistare altri utili servizi quali la possibilità di fare la doccia o di lavorare in tranquillità e in comodità in sale riunioni completamente attrezzate e dotate di ogni comfort e tecnologia, oltre alla possibilità di acquistare il servizio sale Meeting a Ciampino.Ultima novità, da pochi giorni la possibilità di effettuare il pagamento anche con