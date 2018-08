Serie A, la Lega rinvia Samp-Fiorentina e Milan-Genoa per il lutto di Genova

Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate a data da destinarsi. Lo ha deciso la Lega Calcio, accogliendo la richiesta dei due club dopo la tragedia del ponte crollato a Genova

Sampdoria-Fiorentina, Ferrero: «Chiedo di rinviare la partita in segno di lutto»​

Come vedere Dazn su Sky: tutto il calcio e il campionato in tv in un unica piattaforma

«Il Presidente della Lega di Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte di Genoa e Sampdoria - fa sapere la Lega -, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore».

: «Non ho il coraggio di pensare ad esultare in un momento come questo - aggiunge Ferrero -: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuità di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi riguarda, non giochiamo».

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I due club liguri avevano chiesto, subito dopo la tragedia, il rinvio dei rispettivi debutti nel campionato. Nel primo pomeriggio sembrava che lapotesse decidere, che comincia sabato con due anticipi molto interessanti: il debutto in Italia di Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus (ore 18) e la grande sfida Lazio-Napoli (alle ore 20.45)., presidente della Samp, prima della decisione della Lega, aveva chiesto il rinvio dell'intera prima giornata di campionato