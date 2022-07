Serianni, il ministro Franceschini su Leggo: «La sua lezione sarà preservata dal Museo dell'Italiano»

di Dario Franceschini

La scomparsa del prof. Luca Serianni è una grave perdita per il mondo della cultura, che così velocemente e inaspettatamente è stato privato dell’intelligenza, la capacità e la sensibilità di un grande studioso e docente della lingua italiana. Quello di Serianni era un sapere profondo, che egli ha sempre comunicato al meglio nei tanti incarichi che ha ricoperto durante la lunga carriera e per il quale gli era stato affidato il coordinamento del Comitato scientifico del neonato Museo Nazionale dell’italiano di Firenze. Un luogo significativo e simbolico di cui, solo pochi giorni fa, proprio insieme a lui, abbiamo inaugurato la prima sezione espositiva, frutto del lavoro che Serianni ha portato avanti con grande energia e passione con l’Accademia della Crusca, l’Accademia dei Lincei, la Società Dante Alighieri, l’Associazione per la Storia della Lingua Italiana, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, il Comune di Firenze e, chiaramente, il Ministero della Cultura. Grazie all’apporto del prof. Serianni questo museo non si limiterà a essere luogo di esposizione, ma sarà anche un centro di studio con una forte vocazione alla ricerca sulla nostra lingua.

