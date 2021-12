Sergio Mattarella, l'ultimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, tra poco l'ultimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Giunto alla fine del suo settennato, il Capo dello Stato terrà l'ultimo discorso agli italiani dal Quirinale.

«Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento con coinvolgimento ed emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti perché tra pochi giorni si concluderà il mio ruolo di presidente. L'augurio che sento di rivolgervi si fa più intenso, devo esprimere anche il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato il volto autentico dell'Italia: laborioso, creativo, solidale. Sono stati sette anni intensi, dai giorni felici a quelli drammatici» - le prime parole di Sergio Mattarella - «Ho percepito accanto a me l'aspirazione diffusa degli italiani a essere una vera comunità, con un senso di solidarietà che precede, e affianca, le molteplici differenze di idee e interessi. Dobbiamo ricordare, come patrimonio inestimabile di umanità, l’abnegazione dei medici, dei sanitari, dei volontari. Di chi si è impegnato per contrastare il virus. Di chi ha continuato a svolgere i suoi compiti nonostante il pericolo».

Il Capo dello Stato ha poi aggiunto: «Grazie a tutti quegli italiani che si sono vaccinati. Il vaccino non è garanzia di invulnerabilità, rappresenta la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri. Ha ridotto di molto la pericolosità della malattia, cosa avremmo dato, nei giorni più drammatici, per avere il vaccino?. Basti pensare a come abbiamo passato le festività natalizie l'anno passato, senza considerare che questo strumento così prezioso non è ugualmente disponibile in altre parti del mondo». Sergio Mattarella ha poi parlato della ripresa del Paese, ricordando non solo il dramma della pandemia: «Abbiamo trovato dentro di noi le risorse per reagire, per ricostruire. Questo cammino è iniziato. Sarà ancora lungo e non privo di difficoltà. Ma le condizioni economiche del Paese hanno visto un recupero oltre le aspettative e le speranze di un anno addietro».

