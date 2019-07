Sergio Mattarella compie 78 anni: tanti auguri Presidente

Auguri Presidente. Sono passati 78 anni da quando nacque nella sua Palermo. E ne ha viste di cose in questa Italia così bella e così bistrattata, in primis proprio da certi italiani. E, ahinoi, ne ha viste più brutte che belle. Eppure è lì con grande senso di responsabilità a guidare il Paese. A difendere lo Stato, l'Italia tutta: da Pantelleria a Bolzano.

E oggi, come fece Lei il 5 Marzo scorso per i nostri 18 anni, le facciamo i nostri più sinceri auguri. Perché, come non mai, c'è bisogno di Uomini come Lei che sappiano guardare al meglio per il Paese senza anteporre la lente dell'ideologia politica. Senza urlare. Senza correre dietro ai consensi facili o addirittura ai like sui social.

L'Italia può e deve farcela. A crescere. A valorizzare la sua storia, le sue città, le sue aziende e soprattutto i suoi giovani. L'Italia «tutta intera», come canta Francesco De Gregori. Perché un Nord che corre non va da nessuna parte se il Sud arranca. E un'Italia sempre più divisa fa bene solo a chi non si sente italiano. E noi, parafrasando Giorgio Gaber, per fortuna o purtroppo, lo siamo. Auguri a Lei e... a noi. Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA