Serena Mollicone, attesa per la sentenza: in aula anche i genitori di Vannini

Processo per l'omicidio di Serena Mollicone, è il giorno della sentenza. Imputati per concorso in omicidio volontario sono Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, sua moglie Annamaria e suo figlio Marco, ma anche Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano (imputato di favoreggiamento), ex carabinieri della stessa stazione. In apertura d'udienza il pm Siravo ha reso noto la testimonianza di un barbiere di Arce che, prima del funerale, tagliò i capelli mesciati a Marco Mottola. Questa circostanza, il taglio di capelli, per l'accusa andrebbe confermare che la mattina del primo giugno assieme a Serena c'era un ragazzo biondo. La procura ha sempre ritenuto essere Marco Mottola.

La nuova testimonianza si è resa necessaria perchè il criminologo Lavorino, consulente dalla famiglia Mottola, pochi giorni fa ha pubblicato un post, con le foto dell'imputato senza meches e il barbiere, già ascoltato in precedenza, ha riferito poi ai parenti della 18enne, con messaggi audio, che due giorni prima del funerale di Serena ha tagliato i capelli prooprio a Marco Mottola. Ora la corte si è ritirata per decidere.

La corte alle 11.05 dopo una breve camere di consiglio ha rigettato la richiesta.

Successivamente ha preso la parola l'avvocato Mauro Marsella, del pool della difesa Mottola, ha argomentato che "non ci sono prove" per condannare gli imputati. E che "non c'è la prova oltre ogni ragionevole dubbio", per questo ha chiesto l'assoluzione. Ha Montesquieu sulla principio dello Stato di diritto. Ha proseguito l'avvocato Francesco Germani si è chiesto: "Perchè tre rispettati rappresentanti dell'arma dei carabinieri, di un tratto abbiano gettato a mare la divisa per coprire un omicidio?". Ha fatto un ultimo appello ai giudici popolari: "Non vi fate influenzare, dovete essere sereni e tranquilli". Poi ha citato Salvadore Quasimodo: "Signori il cuore della terra è in quest'aula, vi chiedo di entrare in camera di consiglio con il solo vostro libero convincimento. Sono convinto che avrete questa forza".

Attorno alle 11 la corte si è ritirata in camere di consiglio. La sentenza in serata. La sorella di Serena, Consuelo pochi istanti prima dell'udienza ha affermato: "E' arrivato questo giorno, mio padre lo ha atteso tanto. Speriamo che vada tutto bene. Oggi il pensiero va a lui e a mia sorella". Le uniche parole pronunciate dall'ex maresciallo Mottola sono state: "Siamo tranquilli, siamo qua".

Serena Mollicone, in aula i genitori di Marco Vannini

«Noi siamo diventati un po' il simbolo della giustizia italiana perché nel nostro caso giustizia è stata fatta. Mi auguro che oggi avvenga anche questo. Noi siamo in sostegno della famiglia, perché Serena non c'è più, non c'è più il papà che ha lottato come un leone per anni e nel momento in cui sembrava che ci fosse uno spiraglio di giustizia e verità per la figlia è andato via». Lo ha detto la madre di Marco Vannini arrivando insieme al marito in Tribunale a Cassino per assistere alla lettura della sentenza del processo sull'omicidio di Serena Mollicone e portare solidarietà alla famiglia della giovane di Arce, uccisa nel 2001.

