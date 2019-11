Serena Mollicone, minacce di morte al carabiniere che ha riaperto il caso

Domenica 3 Novembre 2019, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno deiche ha consentito di riaprire il caso sulla morte di, la 18enne di Arce (Frosinone) uccisa nel giugno del 2001, è stato. Unainquietante, posta in bella vista a chi percorre l'nel tratto tra i caselli di Cassino e Pontecorvo, è infatti rivolta al militare che ha contribuito alla svolta nelle indagini: «Morte presto per...», a cui fa seguito il cognome del carabiniere.Come riporta La Repubblica, laè comparsa qualche giorno fa e a segnalarla sono stati alcuni automobilisti che hanno percorso l'A1 nel Frusinate durante il ponte di Ognissanti. Lesono state immediatamente rimosse e la Procura di Cassino ha aperto delle indagini in merito, ma la frase incriminata arriva a meno di dieci giorni dall'udienza preliminare a carico di cinque persone, accusate dell'omicidio diNell'udienza, fissata per mercoledì 13 novembre nel tribunale di Cassino, il gip Salvatore Scalera dovrà decidere se rinviare a giudizio per omicidio volontario e occultamento di cadavere Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Gli altri due indagati, accusati di favoreggiamento, sono invece due carabinieri che all'epoca prestavano servizio ad Arce, sotto gli ordini di Mottola.