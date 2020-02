Serena Mollicone, «il carabiniere suicida la vide entrare in caserma». E spunta nuova intercettazione

Gli imputati sono maresciallo dei carabinieri di Arce, la mogliee il loro figlio Marco e altri due carabinieri che in quel periodo prestavano servizio ad Arce. Il giudice ha ammesso come prova di accusa una dichiarazione fatta in passato dal, morto suicida nell'aprile 2008, e resa nota oggi dal Corriere della Sera: «Ho visto Serena Mollicone - raccontò ai colleghi il carabiniere - entrare in caserma alle 11 del mattino dell'1 giugno 2001 e fino a quando sono rimasto in servizio, erano le 14.30, non l'ho vista uscire».Per gli imputati il pm ha chiesto il rinvio a giudizio e il gup deciderà il prossimo 20 marzo. Agli atti dell'inchiesta anche una intercettazione ambientale, citata oggi invece dal quotidiano Il Tempo, die che secondo i difensori di parte civile rivelerebbe il modo in cui fu occultato il cadavere. L'uomo che doveva essere sottoposto a prelievo delle impronte papillari, parlando, spiega: «... quello lavorava là! Se l'hanno prese sulla macchina.., io comunque le ho portate le macchine! I cartoni li abbiamo maneggiati! Io lo scotch non me lo ricordo, però se io c'ero, io comunque l'abbiamo toccato! Quello stava insieme a noi».