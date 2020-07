Serena, in attesa del trapianto, supera l'esame di maturità con il massimo dei voti

Si rifiuta di prestargli la bici: bambino di 10 anni accoltella uno di 7

Inha dato il suo e. La storia di Serena Piccolo è quella di una ragazza che non si arrende e che nonostante la malattia ha studiato con dedizione fino a superare brillantemente il primo esame importante della sua vita scolastica.La 18enne di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, da tempo è costretta a dei ricoveri a Roma a causa della sua malattia, in attesa del trapianto. Serena soffre di aplasia midollare e per poter guarire ha bisogno di un trapianto di midollo. In accordo con i professori le era stato concesso di fare l'esame da remoto, ma lei non ha voluto arrendersi e con studio e forza d'animo ha sostenuto il suo esame nel suo liceo con professori e compagni di scuola, come racconta il papà in un post su Facebook.«L'ho capito dopo un po' che per Serena prendere la licenza liceale aveva un valore che andava al di là del freddo e sterile numeretto che è il voto, ma significava prendersi la soddisfazione di confrontarsi, mettersi in gioco, avere paura e gioire proprio come tutti i suoi amici e compagni di classe, come una qualsiasi sana ragazza di 18 anni che festeggiasse un importante traguardo raggiunto con considerevoli sforzi e ripagato con il voto massimo», ha concluso il papà. Ora un piccolo grande traguardo è arrivato per Serena, in attesa di poter raggiungerne un'altro ancora più importante, quello della guarigione.