«Sì, è stato papà, l’ho visto». Parole forti soprattutto se pronunciate da un. Ha assistito all'della mammamercoledì pomeriggio, a, un comune nella provincia di Monza e Brianza. La donna, 35 anni, è stata più volte accoltellata in macchina dal marito, Bouchaib Frihi, marocchino di 34 anni.L'uomo, reo confesso, è stato arrestato per omicidio aggravato e accompagnato in carcere a Monza. L'ha uccisa davanti al loro figlio di 5 anni. La donna è stata raggiunta, a quanto emerso, da numerose coltellate al collo, al torace, e all'addome. L'autopsia, disposta sul corpo della donna, chiarirà l'esatto numero dei fendenti inferti dall'uomo con un coltello da cucina, trovato e sequestrato dai carabinieri di Seregno, dove l'uomo si è costituito subito dopo l'aggressione mortale.Il figlio della coppia - alla base del gesto presumibilmente la decisione di lei di separarsi -, è arrivato in ospedale sotto shock e sarà ora preso in carico dai servizi sociali che si occuperanno del suo affidamento.