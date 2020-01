Senzatetto regala per Natale biscotti ai poveri e sciarpe ai disabili

Sabato 4 Gennaio 2020, 15:36

Giampaolo, detto Wue, è un senzatetto che vive a Viareggio. Con le monetine ricevute, Wue ha compiuto un gesto davvero speciale. In occasione del Natale,«Vengo da un orfanotrofio dove sono stato abbandonato da bambino - ha raccontato Wue al Tg1 -.». Wue intende ripetere il gesto di generosità per Pasqua: «Voglio donare ovetti con i pupazzetti ai bambini».Come riporta Il Tirreno, Wue, come molti altri senzatetto, è transitato anche dal dormitorio della Misericordia, unica struttura in città che ospita, per brevi periodi non continuativi, le persone senza fissa dimora.