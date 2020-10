Senza mascherina, aggredisce i vigili e tenta l'evasione: arrestato un 25enne ghanese

Era stato fermato dalla polizia locale ed era stato invitato a rispettare l'obbligo di mascherina, ma invece di indossarla si è scagliato contro gli agenti ed è stato bloccato. Portato negli uffici del comando, ha anche tentato l'evasione e, una volta fermato, è scattato l'arresto.



È accaduto la sera di sabato scorso in corso Martiri della Libertà, a Brescia. Il fermato è un 25enne ghanese, che aveva colpito al volto con un pugno un agente e poi, portato al comando di via Donegani, è fuggito, per poi essere fermato di nuovo pochi minuti più tardi. Il giovane aveva chiesto di poter andare in bagno, poi ha aggredito gli agenti di guardia ed era scappato.

L'arresto è stato convalidato ma è stata disposta anche una perizia psichiatrica sul giovane, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e violazione delle norme anti-Covid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 19:25

