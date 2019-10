Sentenze pilotate, tra gli arrestati un autore tv Rai: aveva lavorato a La prova del cuoco e La vita in diretta

C'è anche un nome eccellente tra gli arrestati di stamattina dalla Guardia di Finanza di Salerno nell'inchiesta Ground Zero 2: insieme a giudici tributari e imprenditori dell'avellinese e del salernitano, è finito in manette anche un autore televisivo della Rai, l'avellinese Casimiro Lieto. Produttore con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui La Prova del Cuoco, condotta all'epoca da Elisa Isoardi, e de La Vita in Diretta, attualmente era impegnato nel programma sportivo La Domenica Ventura su Raidue, e recentemente era stato in pole position per la direzione dei programmi di Rai 2. Nel passato ad Avellino era stato socio di una delle emittenti storiche della città irpina.



ANZALDI: LA RAI DICA COSA VUOLE FARE

GIUDICI E FUNZIONARI PILOTAVANO SENTENZE Nuovi arresti nell'ambito delle indagini sulla Commissione Tributaria di Salerno. Carcere per altri sette indagati tra giudici, funzionari, commercialisti ed imprenditori. Non si ferma, dunque, l'indagine che lo scorso 15 maggio ha portato all'arresto di 14 persone. Alcuni indagati, arrestati precedentemente, hanno svelato ulteriori episodi di corruzione. L'iter di ulteriori dieci sentenze di secondo grado pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale Sezione distaccata di Salerno, risulterebbe essere stato pilotato in cambio di denaro.



Tra gli arrestati un professionista di Avellino il quale, dopo aver ricoperto per anni l'incarico di giudice tributario a Salerno, da settembre dello scorso anno fa parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. I fatti a lui contestati, concorso in cinque episodi di corruzione in atti giudiziari, sono stati commessi non in qualità di giudice tributario o consigliere, ma come intermediario corruttore che operava avvalendosi della conoscenza diretta del personale amministrativo e dei giudici tributari di Salerno.

Tra gli arrestati compaiono anche un giudice tributario non togato, un segretario della Commissione Tributaria Provinciale, un produttore televisivo dell'Avellinese, altre quattro persone, tra cui imprenditori e commercialisti della provincia. Tra i capi di accusa vi sono la cancellazione di un debito con l'Erario di oltre 35 milioni di euro ottenuto da una società di Sarno; per un'altra società di Angri, invece, l'indebito vantaggio ottenuto supererebbe i cinque milioni; per una terza società avellinese, infine, la somma contestata dal Fisco e annullata dai giudici raggiungerebbe quasi il milione. Sale così a venti il numero complessivo di provvedimenti di secondo grado, al centro dell'inchiesta, che sarebbero stati pilotati dal 2016 a maggio di quest'anno.