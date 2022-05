Sentenza Cucchi, le motivazioni: «Pestaggio prima causa della morte, carabinieri erano consapevoli»

Il «pestaggio» di Stefano Cucchi avvenuto nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è stata la «causa primigenia» di una serie di «fattori sopravvenutì», tra i quali le «negligenti omissioni dei sanitari», che ha causato la morte del geometra romano. Lo afferma la Cassazione nella motivazioni del verdetto che ha condannato a 12 anni di reclusione i cc Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro.

«La questione della prevedibilità dell'evento» delle lesioni e poi della morte, nel caso del pestaggio subito da Stefano Cucchi ad opera dei Cc, «è certamente fuori discussione, date le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima, con colpi violenti al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione», sottolinea la Cassazione respingendo i ricorsi dei militari autori del pestaggio di Cucchi che sostenevano il «decorso anomalo» della sua morte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 15:40

