Va al ristorante sul lungomare, al ritorno ritrova la Mini Cooper incendiata

Auto a fuoco ieri sera sul lungomare Da Vinci al Ciarnin di Senigallia dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Intorno alle 21 è stato un passante a segnalare l’incendio. Il proprietario della Mini Cooper, un senigalliese, aveva da poco parcheggiato per recarsi al ristorante quando si è scatenato l’incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo. Tutto si è risolto senza conseguenze per i presenti. L’incendio è di natura accidentale. Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA