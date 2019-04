Travolto da un'auto all'incrocio: ciclista muore in ospedale

Il rapido trasporto all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza non è, purtroppo, bastato: è morto il ciclista travolto oggi a Senigallia.

La vittima è un 90enne del posto che è stato travolto da un'auto condotta da un quasi coetaneo all'incrocio tra le vie D'Aquino e Giordano Bruno. L'urto tra l'auto e la l'uomo in bicicletta, le cui cause sono ancora al vaglio della Polizia Locale, è stato piuttosto violento, tanto che il parabrezza è andato in frantumi. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi ai soccorritori, che l'hanno intubato e caricato sull'elaimbulanza per Torrette. Dove, però, è morto poco dopo per le lesioni riportate nello schianto. Ultimo aggiornamento: 18:18